葵わかなと神尾楓珠のW主演ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系）第1話のTVer再生数が100万回を突破した。（※） 参考：葵わかな、高校時代は“悩んでしかいなかった”「いろいろ乗り越えてきたなと自信を持てる」 本作は、切ない恋のエピソードが140字で様々に綴られた冬野夜空による同名の超短編集を原作に、高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女と彼らを取り巻く人物たちも含