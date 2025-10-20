セネガル政府の外務・在外セネガル人省は18日、ガーナでGKシェイク・トゥーレさん(18)の死亡を確認したと発表した。同省はトゥーレさんが詐欺と恐喝の被害に遭った可能性があるとしており、ガーナ当局に対して徹底的な調査を行うように要請したことを報告した。フランスメディア『RMCスポーツ』などによると、トゥーレさんはセネガルのユース年代のチームでプレーする将来有望なGKだったという。モロッコでトライアウトを受け