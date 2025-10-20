日本都市ファンド投資法人 [東証Ｒ] が10月20日大引け後(15:30)に決算を発表。25年8月期の経常利益は前の期比9.6％増の216億円になり、26年2月期も前期比7.5％増の233億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期分配金は2952円にする方針とした。 株探ニュース