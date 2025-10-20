２０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は大幅反落。次期政権が財政拡張的な政策に傾くとの思惑に加え、日銀の追加利上げ観測が強まったことが相場を押し下げた。 ２１日に予定される首相指名選挙で自民党の高市早苗総裁が選出される公算が大きく、同氏が主張する財政拡張的な政策を見込んだ売りが先行。前週末の米市場で米中対立の激化懸念や米地銀の信用リスクに対する過度な警戒が和らぎ、同日の米長期金利が上昇した