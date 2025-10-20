明日10月21日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは深澤辰哉（Snow Man）、當真あみ、ナジャ・グランディーバ、平子祐希（アルコ＆ピース）。VTRでは市議会議員という立場を利用し、総額6億円以上の詐欺をはたらいた女の裏の顔と恐ろしい詐欺の手口に迫る。清楚なルックスと誠実そうな笑顔、はっきりと物言う毅然とした態度で“美人すぎる市議”と呼ばれ、写真集も発売するほどの話題を集めた女。し