DASH海岸東京湾の入り口、城ヶ島へ。人気観光地の一角に隠された一般人立ち入り禁止の門。その奥、切り立った崖の道の先に日本人憧れの生物。伊勢海老のデッカい奴、赤い将軍が！その住処は船が座礁したこともある危険スポット！果たして赤い将軍はみつかるか！？