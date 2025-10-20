アルインコ [東証Ｐ] が10月20日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.6％減の14.2億円に減り、従来の1.8％増益予想から一転して減益で着地。 通期計画の33億円に対する進捗率は43.1％にとどまり、5年平均の65.5％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比56.1％増の18.7億円