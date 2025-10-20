20日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1119、値下がり銘柄数316と、値上がりが優勢だった。 個別ではインタートレード、Ｓｐｅｅｅ、イトーヨーギョー、ユニバンス、安永など9銘柄がストップ高。南海辰村建設、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス、アールシーコア、大運は一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス、