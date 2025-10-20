20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ27327960.2 41600 ２. 純金信託 38900 -46.9 22525 ３. 日経Ｄインバ 31262-4.86293 ４. 楽天Ｗブル 1774544.7 49280