20日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数474、値下がり銘柄数104と、値上がりが優勢だった。 個別ではＺｅｎｍｕＴｅｃｈ、ＴＨＥＣＯＯ、ＪＤＳＣがストップ高。ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ、豆蔵、セキュアヴェイル、富士山マガジンサービス、ジェイドグループなど8銘柄は年初来高値を更新。ＦＦＲＩセキュリティ、フルッタフルッタ、グローバルセキュリティエキスパート、ＴＥＮＴＩＡ