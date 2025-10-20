プロ野球・日本ハムの新庄剛志監督が20日、自身のインスタグラムを更新。日本シリーズ進出へ、大一番の戦いを前に思いをつづりました。リーグ2位で終えた日本ハムは、クライマックスシリーズ(CS)ファーストステージで、オリックスに勝利。CSファイナルステージは、リーグ連覇のソフトバンクの本拠地で開催され、連敗スタート。リーグ優勝のアドバンテージを含めて崖っぷちとなりましたが、3連勝で3勝3敗となり、運命の第6戦に勝負