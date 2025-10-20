福岡市総合図書館で開かれている、女性解放運動家伊藤野枝の子どもたちの生涯を紹介する企画展＝12日、福岡市関東大震災の混乱下で憲兵隊に虐殺された女性解放運動家伊藤野枝の子どもたちの生涯を文献やパネルで紹介する企画展が、福岡市総合図書館1階ギャラリーで開かれている。同館の神谷優子特別資料専門員は「社会運動や芸術の分野で活動した人もおり、『野枝さんの子ども』というイメージに収まらない。一人一人の活動や思