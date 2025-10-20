福島県大熊町の鍼灸（しんきゅう）師、堀本大樹さん（２９）が福島第一原発事故の影響で閉校した大熊中の校歌を伴奏曲とした健康体操をつくっている。町民から聞いた体の悩みの解消につながるような振り付けを考え、１１月に完成させる。訪問施術で患者宅を回る堀本さんは「かつての街並みが消え、寂しさを感じている高齢者は多い。懐かしい校歌に合わせて体を動かしてほしい」と語る。（薬袋大輝）避難所で憧れ大熊中ではサッ