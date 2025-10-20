7ORDER¤Ë¤è¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¡Ø7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ¡Á¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë5¿Í¡Á¡Ù¤¬ËÜÆü10·î20Æü(·î)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö²»¸»ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ïº£Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô9¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£7ORDER¤é¤·¤¤¶õµ¤´¶¤ÈÇ®ÎÌ¤¬¸òº¹¤·¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò°ú¤­¹þ¤ó¤À¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê