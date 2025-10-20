『ブルーアーカイブ』や『アズールレーン』のYostarが贈る、新作スマートフォンRPG『ステラソラ』（iOS／Android／PC（Windows））が、本日20日よりサービス開始となった。【写真】巡遊者「チトセ」を先行実装したピックアップガチャも開催（ほか5枚）本作は旅と日常が交差するファンタジーRPG。プレイヤーは記憶を失った「魔王」となり、個性豊かな「巡遊者」の少女たちとともにノヴァ大陸に点在する星ノ塔へ挑み、自分だけの