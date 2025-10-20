今日20日の沖縄は、大気の状態が非常に不安定となっており、明日21日にかけて激しい雨の降る所がある見込みです。24日(金)頃にかけて、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。今日20日夜沖縄で激しい雨落雷・突風に注意今日20日の沖縄は、高気圧のふちを回る湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。昨日19日からの積算