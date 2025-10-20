【新華社貴陽10月20日】中国貴州省黔西南（けんせいなん）プイ族ミャオ族自治州望謨（ぼうぼ）県蔗香鎮は2017年、農業と先端技術を融合するアグリテック企業を誘致した。地元の恵まれた地理的、気候的資源を生かし、荒れた山や傾斜地を利用した4600ムー（約307ヘクタール）にわたるグリーンレモン栽培に全力で取り組み、農業の質や効率の向上を図り、農家が自宅近くで収入を増やせるよう後押ししている。蔗香鎮は高品質なグ