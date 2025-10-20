【新華社フフホト10月20日】渡り鳥の移動シーズンを迎え、中国内モンゴル自治区の三盛公黄河湿地にクロヅルが多数飛来した。湿地は黄河が「几」字形に湾曲する地域に位置し、渡り鳥の主要な飛来地となっている。近年は環境改善が進み、鳥の数が増加傾向にある。（記者/李雲平）