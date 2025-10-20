グローブライド株式会社が、オンコートでの高いパフォーマンスとオフコートでのデザイン性を両立させたテニスシューズ「WIDELITE ADVANCE(ワイドライト アドバンス)」を、2025年11月より全国のテニス専門店およびスポーツ量販店にて発売します！テニス愛好家から高く評価されてきた「幅広、軽量、柔らかな履き心地」を受け継ぎつつ、デザイン性を追求したモデルです。 グローブライド(Prince) テニスシューズ「WIDELITE ADVAN