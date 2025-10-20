◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはブリュワーズに4連勝で、ナ・リーグ2連覇を達成。ワールドシリーズ進出を決めました。優勝を決めたこの日、大谷翔平選手は、ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPに輝きました。ポストシーズンでは不振に苦しんでいた大谷選手。しかしこの日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では投打に躍動を見せます。1番投手兼