モーニング娘。’２５のメンバーで活動休止中の北川莉央（２１）が２０日、年内をもってハロー！プロジェクトを卒業することを公式ＨＰで発表した。所属事務所のアップフロントプロモーションは北川と話し合う中で「活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をかけぬよう、モーニング娘。のメンバーとしては区切りをつけて、新しい道へ進みたいという本人からの意志を受け、モーニング娘。