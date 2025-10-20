タレントの川村ひかるさんが、自身の公式ブログを更新。今年からシンガポールに移住していたことを報告しました。川村さんは、「突然のご報告になりますが、今年に入りシンガポールへ移住しました」と明かしています。【写真を見る】【 川村ひかる 】シンガポールへ移住「日本にいるよりも、シンガポールで子育てする方が楽しいな」英語が得意ではないという川村さんにとって、慣れない環境での生活は当初不便を感じることも多