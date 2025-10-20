20日午後、線路付近で自動車が立ち往生している影響でJR只見線の大白川駅～小出駅間の上下線で運転が一時見合わせとなりました。JRや警察によりますと、20日午後0時45分ごろ、通行人から「線路に車が落ちている」という旨の110番通報がありました。車は大白川駅～入広瀬駅間の線路の脇に立ち往生している状態ということです。線路のすぐ近くには国道が並走していて、車は国道から落ちたとみられています。運転手にケガ