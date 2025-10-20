エイチ・アイ・エス（HIS）は、国内旅行の会員システムの新システムへの移行を10月15日に完了した。国内旅行と海外旅行会員を対象に、新たな会員システムへの段階的な移行を進めている。また、セキュリティポリシーも強化し、利用者には新たにパスワードの設定を求めている。