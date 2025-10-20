日本航空（JAL）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を、12月発券分以降も同額で維持する。航空燃料のシンガポールケロシンの市況価格の2か月間の平均を、2か月間の為替レート平均で円換算した際の金額に応じて燃油サーチャージの徴収すると定めている。8月から9月までのシンガポールケロシンの市況価格は1バレルあたり平均85.72米ドル、1米ドル147.80円だったため、円貨換算額は12,670円となった。12月1日から2026