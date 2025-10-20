イオンは、10月20日から26日までの7日間、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約2000店舗で、お菓子、飲料、加工食品、日用品などナショナルブランド69品目（イオン商品調達によって期間限定値下げの対象となった品目数。事業会社や店舗によって品目数が異なる）を期間限定で値下げする。イオンはグループの共通理念である「お客さま第一」のもと、必要とされる商品を消費者に代わって調達し、お値打ち価格で