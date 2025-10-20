「セブンプレミアム ノルウェーさばの塩焼」イトーヨーカ堂（以下、イトーヨーカドー）は、10月20日から全国のイトーヨーカドー・ヨークの店舗（ヨークベニマルの店舗でも順次取り扱う）でノルウェー産原料を使用した「セブンプレミアム ノルウェーさばの塩焼」「セブンプレミアム ノルウェーさばの味噌煮」「セブンプレミアム ノルウェーさばのみぞれ煮」を、ノルウェー大使館タイアップ商品として数量限定で販売する。併せて、店