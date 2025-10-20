大正製薬は、リポビタンシリーズ,パブロンシリーズ,ナロンシリーズ,ヴイックスのど飴シリーズ製品の小売価格を値上げする。同社はこれまで経費削減や生産効率の向上等で、価格を維持しつつ安心・安全な品質の確保と製品の安定供給に努めてきた。しかしながら、原材料価格やエネルギーコストの高騰が続き、企業努力だけでは現行価格を維持することが困難な状況となり、今回、一部製品の価格改定を実施する。今後もより安心・安全で