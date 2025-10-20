日本フランチャイズチェーン協会が20日発表した主要コンビニ7社の9月の既存店売上高は、前年同月比1.2％増の9560億円だった。クーポンの配布や、飲食料品をセットで買うとお得になるキャンペーンで集客し、1人が1回の買い物で使う金額を示す平均客単価が伸びた。平均客単価は2.5％増の738円だった。台風など天候不順の影響で、来店客数は1.3％減の12億9490万人だった。商品別では、おにぎりや揚げ物、菓子が好調だった。