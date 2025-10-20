高市政権誕生への期待で、週明けの日経平均株価は大きく値上がりし、初めて4万9000円台をつけました。自民党と日本維新の会が、連立に合意するとの見通しが強まったことで、市場では、自民党の高市総裁が総理大臣に選出される可能性が高まったとの見方が広がりました。このため東京の株式市場は、積極財政をかかげる高市氏の経済政策への期待感から幅広く買い注文が広がり、平均株価は、1400円以上値を上げ初めて4万9000円台をつけ