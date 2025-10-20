自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表は午後6時から国会内で党首会談を行い、正式に連立政権の樹立を合意する見通しです。日本維新の会・吉村洋文代表：本日連立政権樹立の合意をいたします。20日の夕方6時に正式に調印をしたいと考えています。吉村代表は大阪市で記者団に対し、朝、高市総裁に電話し「連立合意をする。ともに日本を前に進めていこう」と伝えたことを明らかにしました。そして、「合意内容はほぼまとまってい