銀座コージーコーナーは10月17日から、全国の生ケーキ取扱店で、ハロウィン限定スイーツ4品を販売している。かぼちゃを使ったスイーツをはじめ、ジャック･オ･ランタンや黒ねこをデザインした器に入ったプリンを取りそろえる。販売期間はいずれも10月31日まで。〈ハロウィン仕様のかぼちゃスイーツ&チョコプリンが登場〉◆パンプキンプリンジャック･オ･ランタンをデザインした器に入った、ハロウィン限定プリン。パンプキンプリ