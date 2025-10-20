女優の南琴奈（19）が19日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。中学3年生のころを振り返った。南は2018年、小学6年生の時に原宿でスカウトされ、そこから2年間レッスンを受け、中学2年生でデビューをしたという。占い師の星さんから「中学3年生になると『私でいいのかな？』『もっと頑張らなきゃ』『もうやめた方がいいのかな？』って悩む時期。ここやめなくて良かった」と伝えら