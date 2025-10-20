九電工から社名を変更したクラフティアの八代営業所が17日、八代城跡の石垣清掃を行いました。 クラフティアは、地域貢献活動の一環として毎年、ボランティアで清掃活動を行っていて今回が57回目です。この日は、八代営業所の社員40人が日ごろの業務で使う高所作業車から石垣に生えたササや雑草を取るなどして清掃活動を行いました。