ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「モーニング娘。’２５」が２０日、公式サイトを更新。メンバーの北川莉央（２１）が卒業することを発表した。公式サイトでは「モーニング娘。’２５北川莉央卒業に関するお知らせ」と題し「活動を休止しているメンバーの北川莉央は、年内をもって、モーニング娘。’２５並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と報告。なお「１２月５日に開催する『モーニング娘