歌手・工藤静香さんが2025年10月19日、かねて親しい間柄を公にしている歌手・倖田來未さんのライブを鑑賞したことをインスタグラムで報告した。急遽駆け付けたという顛末が明かされた。倖田さんはデビュー25周年記念のライブツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜」を開催中。18日と19日は東京・調布市の京王アリーナ TOKYOを会場とした。「でもね、本当に行けて良かった」工藤さんはインスタで、倖田さんとの