巨人・石塚裕惺内野手は９月２３日の広島戦（マツダスタジアム）で中前打を放ち、プロ通算４打席目で初ヒットをマーク。目標としていた高卒１年目での快音の裏には、萩尾匡也外野手の助言があった。イースタン・リーグで打率３割２分５厘のハイアベレージを残して１軍に合流。９月１４日ＤｅＮＡ戦（横浜）のプロ初打席で見逃し三振に倒れるなど少ないチャンスを生かせていなかったなか、ジャイアンツ球場で萩尾と会ったという