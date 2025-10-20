◆東京新大学野球秋季リーグ戦第７週第３日▽創価大５―１共栄大（２０日・飯能市民）２３日に行われるドラフト会議の目玉、創価大・立石正広内野手（４年＝高川学園）が共栄大３回戦に「３番・二塁」でスタメン出場。リーグ戦最後の試合で逆転の口火を切るヒットを放ち、勝ち点奪取に貢献。チームは２位以上を確定させ、横浜市長杯争奪第２１回関東地区大学野球選手権大会（１１月２日開幕・横浜スタジアム）への出場を決めた。