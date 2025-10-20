ロッテは２０日、球団公式チアパフォーマーＭ☆Ｓｐｌａｓｈ！！の２０２５シーズンメンバーの最後のステージとなる「Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！２０２５ＬａｓｔＲｅｖｕｅ」を１２月２０、２１日にホテルスプリングス幕張・スプリングスホールで開催すると発表した。球団公式マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんも出演する。チケットはＭチケットオンラインで販売。企画チケットとして「公演中の撮影可能権利