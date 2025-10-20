オードリーの若林正恭が１８日深夜に放送されたニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」に出演し。最近気付いた３歳長女の変化を語った。オープニングトークの中で若林は「娘のことでやばいことが起きててさ」と話題を切り出し、「飯食ってたら、手の辺りを『早く食べなさいよ』とか（言いながら）叩くようになったんだよ」と、娘の最近の行動を明かした。突然の行動に「何かのマネしてんのかなと思って。『早くお