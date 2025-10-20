軍を視察するインドネシアのプラボウォ大統領（車両右端）＝5日、ジャカルタ（ロイター＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシアのプラボウォ大統領が就任して20日で1年。経済停滞などを背景に抗議デモが多発し、肝いり政策の給食無料化は食中毒が相次ぎ、国民は不満を募らせている。来年には大統領侮辱罪が導入され、強権化の懸念も。インドネシアでは8〜9月、高額な国会議員の住宅手当を巡って、学生ら若者を中心とするデモが