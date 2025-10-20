警視庁虚偽の処方箋を薬局に提出し、抗がん剤などをだまし取ったとして、警視庁麹町署は20日、詐欺の疑いで医師小西悠太郎容疑者（44）＝東京都渋谷区＝を再逮捕した。署への取材で分かった。署によると、往診していた高齢者の情報を悪用して処方箋を作成し、抗がん剤を不正入手したとみられる。署が相談を受けた被害は1億円相当に上る。再逮捕容疑は2021年7月ごろ、男性患者2人を診察していないのに、抗がん剤などが必要だと