「ハムハム星人の妹は、ハムハムするのか！？」と題された、4歳差姉妹の行動を比較した動画が、Instagramで102万回再生を超え話題になっています。動画に出てくるのは、現在4歳の姉なのはちゃんと、生後6カ月のひなりちゃん。ママの手が大好きな姉妹の愛らしい姿に「ハムハムされたい♡」「姉妹揃って可愛い！」と反響が寄せられました。【動画】2代目”ハムハム星人”爆誕…！？赤ちゃんが小さなお口で、ママの手を“ハム