俺（マサト）は妻のカナと3人の子どもたちと暮らしている。俺はもともと早く家庭を作りたかった。そう思うようになったのは、俺が大学を卒業したあたりから引きこもっている5歳年上の兄貴（ヒロキ）の影響だろう。兄貴は俺の憧れの存在だった。けれどある日仕事を辞め、そこから家を出られなくなってしまった。やがて両親も俺もその存在を隠すようになった。母に「わざわざ伝えて心配をかける必要はない」と言われ、俺はそのままカ