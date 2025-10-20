¡Ö¥³¥í¥³¥í¥á¥¤¥¯¤Î·ÏÅýÊÑ¤¨¤Æ¤ë¡×ÊÌ¿Íµé¥·¥ç¥Ã¥È2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖPopteen¡×(³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê)¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Æ¥£¡¼¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªËèÅÙ´é¤Î¤³¤È¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¾Ð ¡×¡Öº£¸å¤â¿§¤ó¤Ê±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Ç½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÁû¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ë17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï