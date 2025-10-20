陸上自衛隊神町駐屯地の広報は、2人の自衛隊員の処分を行ったと発表しました。 第6施設大隊の3等陸曹（25）は、5月20日に山形県東根市のコンビニエンスストアの駐車場で、部外者の財布（現金およそ7000円がはいったもの）と、携帯電話（9万円相当）を窃取したということです。この3等陸曹は今月20日付けで免職としたとなりました。 また第6飛行隊の3等陸曹（20代）は、7月ごろ、同僚隊員にわいせつな行為をし、精神的苦痛を与え