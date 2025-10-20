＜日本オープン最終日◇19日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞ゴルファー日本一決定戦の最終日は、27歳の片岡尚之がプレーオフ1ホール目で原敏之を下し、4年ぶりのツアー2勝目をメジャータイトルで飾った。優勝した片岡は賞金4200万円に加えて、来季の「マスターズ」「全英オープン」の出場権を獲得した。【写真】片岡の“フィット感抜群”のパターとアイアンをチェック！ゴルファー日本一決定戦の最終日