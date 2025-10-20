Çð¸¶ÌÀÆü²Í¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤ò6°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´ü´ÖÃæ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤òÄº¤±¤¿¤³¤È ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤«¤é´é¤òÇÁ¤«¤»¤¿Çð¸¶ÌÀÆü²Í¤È¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÎÌÌÇò2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚËÜ¿Í¤ÎInstagram¤è¤ê¡ÛÅê¹Æ¤È°ì½ï¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢18ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Î²£¤Ëº£Ç¯¤«¤éÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖFUJITSU¡×¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È°ì½ï¤Ë»£