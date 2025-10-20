＜BMW女子選手権最終日◇19日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞実は、岩井千怜はこんな能力も持っている。「私、韓国語がちょっと読めるんです」。そういって手に持っていた『?????』（バニララテ）の文字を読んだ。高校時代、K-POPアイドルが好きな友達と、韓国語で日記のやり取りをしていたのだとか。〈写真〉岩井明愛と千怜はキャディバッグの色もスイングも正反対!?大会期間中にハングルを読めたことの利点は