リニア中央新幹線静岡工区の着工に向け、JR東海の丹羽俊介社長と静岡県の鈴木康友知事が10月20日、静岡県庁で会談し、丹羽社長は工事により大井川の水資源に影響が生じた場合の補償について文書を締結するため、県と流域自治体の見解を取りまとめるよう要望しました。 【写真を見る】JR東海・丹羽社長と静岡県・鈴木知事会談 県にリニア工事の水資源影響の補償内容とりまとめ要望＝静岡県庁 ＜JR東海 丹羽俊介社長＞ 「大井川の